Гръцката полиция използва сълзотворен газ, за да разпръсне тълпа от протестиращи пред съда в Солун рано днес (3 ноември). Това се случи малко преди началото на съдебно заседание за обжалване на присъдите за убийството на 19-годишния футболен фен Алкис Кампанос през 2022 г., съобщи „Катимерини“.

Група маскирани лица хвърляха предмети по хората, събрани на стълбите на съда. Разположените на място части на жандармерията (MAT) отговориха със сълзотворен газ, за да възстановят реда. По данни от медиите двама души са арестувани.

Случаят, който привлече национално внимание като ярък пример за насилие между футболни агитки в Гърция, се разглежда от Смесения съдебен състав на апелативния съд в Солун.

На подсъдимата скамейка са дванадесетима привърженици на ПАОК. Седем от тях вече са осъдени на доживотен затвор и допълнителни присъди като съизвършители на умишлено убийство, докато останалите петима са получили по-леки наказания като съучастници.

Очаква се производството по обжалването да започне официално, след като бъдат изслушани предварителните искания, включително възможни молби за отлагане на делото. Съдът не е обвързан с първоначалната присъда, след като през юли 2023 г. бившият ръководител на Апелативната прокуратура в Солун Никос Калидис подаде жалба с искане за по-тежки наказания.

Кампанос беше бит и фатално намушкан през февруари 2022 г. в квартал Харилау в Солун при нападение, свързано с футболни агитки. Убийството му предизвика всенародно възмущение и нови призиви за борба с насилието, свързано със спорта, в Гърция.