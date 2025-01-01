През последните месеци Русия започна да използва нови методи за разширяване на обхвата на своите ударни дронове и поддържане на постоянен контрол върху украинската логистика, опитвайки се да предотврати достигането на хора и стоки до фронта. Според The ​​Wall Street Journal, пътища в радиус от 32 км от най-близките руски позиции, дълго време смятани за безопасни, сега редовно се атакуват.



"Врагът избира участък от пътя и го превръща в кошмар“, казва войник от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), добавяйки "Всяка кола, която минава в този периметър, е под обстрел.“



В отговор украинските войници се адаптират, като инсталират противовъздушни мрежи по маршрутите за доставки, движат се през нощта и използват малки автомобили вместо камиони. Но стремежът на Русия да наруши логистиката изостря "недостига на всичко - от вода до боеприпаси и особено на човешка сила, по фронтовата линия, което допълнително усложнява движението на доставките в и извън окопите“, пише WSJ.



"Преди година подобни удари бяха спорадични“, заявява подполковник Дмитро Запорожец от 11-ти армейски корпус на Украйна. "Сега наблюдаваме систематични вълни от атаки, насочени към логистични маршрути, складове, градски пътища за достъп и евакуационни пътища.“



Днес Русия вече може да заплашва украински пътища много по-далеч от фронтовата линия, отколкото преди, отбелязва изданието. Дроновете с оптични влакна вече могат да пътуват на повече от 19 км зад фронтовата линия.



Украинските военни отбелязват, че през последните месеци руските сили са започнали да използват нова тактика: тежки дронове като "Матка“ летят далеч отвъд линията на контрол и изпускат по-малки взривни дронове, които след това атакуват украинска техника. "Матка“ служи и като релейна антена, осигуряваща комуникация между дроновете и пилотите. Въпреки че разстоянието до 32 километра вече е в обсега на артилерията, дроновете са много по-точни, особено срещу движещи се цели като камиони с товари.



"Закъсненията сега са постоянни“, казва сержант от разузнавателното звено. "Понякога поделението чака боеприпаси, които е трябвало да бъдат доставени предния ден, и по това време не може да действа с пълен състав. Евакуацията на ранените е много по-трудна.“



Той добавя, че мрежите срещу дронове не са се превърнали в постоянно решение на проблема - руските дронове често се опитват да ударят стълбовете, на които са монтирани, като по този начин мрежата се срутва и се превръща в препятствие на пътя.



Един медик казва, че състоянието на пътищата близо до фронта се е влошило сериозно, което затруднява достигането до ранените войници и спасяването на живота им по пътя към мястото на инцидента.



"Прескачаш дупки, опитваш се да окажеш първа помощ, докато колата се тресе като луда“, посочва той. "Имаше моменти, когато не можехме да сложим игла във вена, защото ни мятаха толкова много. И не можехме да намалим скоростта, защото можеше да ни ударят дронове.“



Войната с дронове



Мрежи срещу дронове за защита от руски безпилотни летателни апарати вече се появиха на много важни пътища близо до фронтовата линия. Това помага за подобряване на безопасността по време на движение. Руснаците обаче се учат да ги пробиват с дронове или да оставят дронове в засади на входовете и изходите на пътищата, без да влизат в капана на украинските мрежи.



FT също писа по рано за оръжия, които биха могли да променят баланса на силите на фронта. Именно рояци от дронове с изкуствен интелект могат значително да трансформират бойното поле.Остава да се изчака и да се види, коя страна ще усъвършесва БпЛА си във войната. Възможно е това да се окаже ключов фактор във войната с дронове.