Към 1 септември броят на затворниците в Турция достига общо 419 194 души, което е със 114 000 души или с 37,5 процента повече от капацитета на затворите в страната, съобщава сайтът „Търкиш минит“, позовавайки се на данни на турското министерство на правосъдието.

На фона на закриването на десет от близо 400-те затвора в Турция по-рано през годината, броят на затворниците в Турция е нараснал с около 35 000 души от началото на 2025 г., информира „Търкиш минит“, като подчертава, че основна роля за ръста на затворниците в страната имат продължаващите операции на турските власти срещу т.нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО) на ислямския духовник Фетхуллах Гюлен, която според турските власти е организирала неуспешния опит за преврат в Турция през 2016 година, както и разследванията за корупция и измами в общини, управлявани от опозиционната Народнорепулбиканска партия (НРП), в рамките на които през последните месеци бяха задържани 16 опозиционни кмета и десетки общински служители.

Бюджетът на страната за 2025 г. предвижда разходи за затвори на стойност 18,5 милиарда турски лири (385 милиона евро) – ръст от 30 процента спрямо бюджета за 2024 г., в който отделената сума възлиза на 14,2 милиарда лири (295 милиона евро), отбелязва още „Търкиш минит“.