Хиляди се стичат днес в Милано, за да отдадат почит на „краля“ Джорджо Армани, чието тяло е изложено в погребална капела в Театро „Армани“ – емблематично място, символизиращо близката връзка между модния дизайнер и столицата на Ломбардия, съобщават АФП и АП.

БТА

Тялото на модния дизайнер, починал в четвъртък на 91-годишна възраст, е изложено в ковчег от светло дърво, украсен с букет от бели рози, преди погребението, насрочено за понеделник. Впечатляващи венци от рози бяха поставени на входа на залата, където се намира ковчегът, в края на коридор с колони от необработен бетон.

Сътрудници и анонимни лица се събраха сутринта, за да отдадат последна почит, близо до седалището на компанията „Армани" в бивш индустриален квартал на Милано, преди да стиснат ръката на неговия партньор Лео дел’Орко. Според италианския вестник Corriere della Sera, Армани е починал вследствие на внезапна чернодробна недостатъчност, провокирана от пневмония, което наложило да бъде хоспитализиран през юни.

На преден план, облечени в тъмни костюми и с черни очила, стотици служители на групата дойдоха да подпишат книгите за съболезнования.

„Той беше невероятен човек и остави дълбока следа в нас. Беше пример, строг, понякога груб, но много човечен“, коментира развълнувана Силвия Албонети, продавачка в съседния шоурум на Emporio Armani Homme.

Погребалната капела ще бъде отворена от 9 до 18 часа местно време днес, събота, и утре - неделя. Театро „Армани“ е бивша фабрика за шоколад на „Нестле“, преобразувана през 2001 г. от японския архитект Тадао Андо в седалище на групата и място за модните ѝ ревюта. Минималистична и елегантна, сградата е едно от емблематичните места в Милано – „Столицата на стила“.

Армани, начело на луксозна империя на стойност няколко милиарда евро, с над 600 магазина по целия свят и над 9 000 служители в края на 2023 г., поддържаше „любовна история“ с града, отбелязват италианските медии. Те припомнят едно от неговите изявления: „Милано е центърът на моя свят, той винаги ме е вдъхновявал“.

„Дойдох да почета един човек, който представляваше нашия град. Това е краят на една епоха“, сподели пред АФП 55-годишната местна жителка Фани Бучи, дошла с майка си.