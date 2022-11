На 75-годшна възраст почина Уилко Джонсън, чийто картечен стил на свирене на китара и маниакално присъствие на сцената оказват голямо влияние върху пънка.

Музикантът се прославя през 70-те години на миналия век с пъб-групата „Dr Feelgood”, а по-късно свири с Иън Дюри, преди да започне солова кариера, продължила четири десетилетия.

Той участва и в две серии на "Игра на тронове" в ролята на немия палач сир Илин Пейн. Преди десет години той оцелява след първоначално диагностициран нелечим случай на рак на панкреаса.

Музикантът отказа химиотерапия, за да се отправи на прощално турне. По-късно обаче изследванията откриват, че ракът на панкреаса на китариста всъщност е рядък и по-малко агресивен невроендокринен тумор.

Той се подлага на радикална 11-часова операция, при която са отстранени панкреасът, далакът и части от стомаха и червата му, а през 2014 г. обяви, че се е излекувал от рак.





This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family's privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

