Паметникът на Пушкин в Одеса в момента е покрит с шперплат и се намира под защитата на ЮНЕСКО, а неговото демонтиране се отлага. Това информира одеското интернет издание "Думска", предава кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

"Не може да се демонтира паметникът на Пушкин в Одеса заради местоположението му в зоната на обекти на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Това стана известно от писмо от департамента за международно сътрудничество, култура и маркетинг към Одеския градски съвет, отправено до обществената организация "Деколонизация. Украйна", съобщават от "Думска".

В текста се отбелязва, че "паметникът на руския поет се намира в границите на обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО и всякакви работи по обекти изискват допълнителна информация и координация с Комитета на организацията".

В момента, за да се избегне "визуалното въздействие на паметника върху общественото пространство“, той е скрит под шперплат, докато не бъдат решени всички процедурни въпроси, посочва се още в писмото от департамента.

Комитетът на ЮНЕСКО включи историческия център на град Одеса в списъка на световното културно наследство през 2023 г.

Паметникът на Пушкин се намира на булевард "Приморски“, в частта, съседна на сградата на Градската дума (по времето, когато паметникът е издигнат, в сградата се е помещавала градската фондова борса). В момента тези обекти са включени в списъка на ЮНЕСКО.

Паметникът е изграден в периода 1887 - 1889 г. на булевард "Приморски“ със средства, отпуснати от Градската дума, и дарения от гражданите на Одеса.