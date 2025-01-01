Полските летища в Радом и Люблин възобновяват работата си, след като бяха затворени поради операции на военната авиация, съобщи днес Полската агенция за аеронавигационни услуги (PANSA), предаде Ройтерс.

Полските военни заявиха по-рано, че полски и съюзнически самолети са били вдигнати по тревога поради руски атаки срещу обекти, намиращи се в Украйна.

Полша вдигна по тревога самолети заради руски удари срещу Украйна

Страните от източния фланг на НАТО са в състояние на повишена тревога за потенциални нарушения, след като три руски бойни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония за 12 минути, само няколко дни след като повече от 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство.

Полски самолети прихванаха руски самолет във вторник, който летял на разузнавателна мисия в международното въздушно пространство над Балтийско море без подаден план за полета и с изключен транспондер.