Френският Национален музей „Адриен Дюбуше“, който се намира в Лимож, Централна Франция, и е посветен на порцелана, е бил ограбен през нощта в сряда срещу четвъртък, като щетите се оценяват на 9,5 милиона евро, съобщи АФП.

Откраднати са две изделия от китайски порцелан, като не се съобщават повече подробности.

Според сайта на изданието „Пари мач“ те принадлежат на частно лице и са били представени за временна изложба.

На сайта на музея се посочва, че институцията притежава „най-богатата колекция от лиможки порцелан в света“, както и „произведения, представящи основните етапи от историята на керамиката“.