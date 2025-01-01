Изпълнителният директор на OpenAI Сам Олтман е обявил „код червено“, призовавайки служителите си да ускорят работата по подобряване на водещия продукт ChatGPT и да забавят други разработки, предаде Independent, позовавайки се на The Wall Street Journal.

Изданието съобщава, че Олтман е изпратил вътрешна бележка в понеделник, в която посочва, че е необходима още работа, за да се подобри скоростта, надеждността и персонализирането на чатбота с изкуствен интелект (ИИ).

Тази седмица се навършват 3 години, откакто OpenAI пусна първата версия на ChatGPT - продукт, който предизвика световен интерес и доведе до търговски бум в генеративния ИИ. Базираната в Сан Франциско компания вече се сблъсква с нарастваща конкуренция от съперници като Google, която миналия месец представи Gemini 3 - най-новата версия на своя ИИ асистент.

По-рано тази година Олтман каза, че ChatGPT вече има над 800 млн. седмични потребители. Въпреки това компанията, оценена на 500 млрд. долара, не реализира печалба и е поела финансови ангажименти за над 1 трлн. долара към доставчици на облачни услуги и производители на чипове, от които зависи, за да поддържа своите ИИ системи.

Рискът OpenAI да не изпълни очакванията на инвеститори като Oracle и Nvidia заради липса на финанси засилва опасенията за възможен „ИИ балон“.

Ник Търли, вицепрезидент на OpenAI и ръководител на ChatGPT, заяви в понеделник, че добавянето на онлайн търсачка е една от най-големите възможности пред продукта, докато компанията работи за това ChatGPT да стане още по-способен и „още по-интуитивен и персонален“.

OpenAI генерира приходи от платени абонаменти за ChatGPT, но повечето потребители използват безплатната версия. През октомври компанията представи собствен уеб браузър - Atlas, като целта е той да се конкурира с Chrome на Google. OpenAI все още не продава реклами в ChatGPT, въпреки че това е моделът, чрез който Google печели от доминиращия си бизнес в онлайн търсенето.