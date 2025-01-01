Мъж на 20 години е застрелял 15-годишната си приятелка на работното ѝ място в кампуса на университета „Богазичи“ в Истанбул, след което се е самоубил, съобщи „Си Ен Ен Тюрк“.

По информация на турската полиция инцидентът се е случил тази събота около 19:30 ч. местно време, като 20-годишният мъж бил пуснат от охраната на кампуса без да бъде проверен, след като заявил, че отива на сватбено тържество, провеждащо се в кафене на територията на университетския кампус. Малко след това той отишъл в кафенето, в което работела неговата 15-годишна приятелка, където, след като двамата се скарали, мъжът извадил пистолет и я прострелял смъртоносно. Непосредствено след убийството мъжът се самоубил, прострелвайки се в главата.

По информация на „Си Ен Ен Тюрк“ 20-годишният мъж, който е имал 24 регистрирани криминални проявления, е проследил приятелката си чрез сигнала от телефона ѝ, след като по-рано този месец тя е решила да се раздели с него и е била записана в ново училище от родителите си.

Турската полиция вече е започнала разследване по случая.

От университета „Богазичи“ днес излязоха с официално съобщение относно инцидента, в което заявиха: „С тъга научихме, че цивилен гражданин е загубил живота си в резултат на въоръжено нападение в кампуса на нашия университет, а след това извършителят на нападението се е самоубил със същото оръжие. Нашият университет оказва необходимото съдействие по отношение на съдебното разследване, провеждано от прокуратурата“.