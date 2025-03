Руските специални части са арестували мъж, който открил произволна стрелба от покрива на сграда в северния град Мурманск в малките часове на 31 март, съобщи РИА, позовавайки се на неназовани източници от спешните служби.

Андрей Чибис, губернатор на Мурманска област, заяви в профила си в Telegram, че силите за сигурност са били изпратени към зданието след сигнали за неизвестно лице, което открило огън от покрива му.

По данни на спешните служби при стрелбата няма пострадали, предаде ТАСС.

Murmansk shooter has been neutralized by officers of the Murmansk SOBR "Wolverine" and the OMON "Bear" of the Russian National Guard.



The shooting in Murmansk lasted just over two hours. pic.twitter.com/6HGrGv1huD