В Бишкек в петък в частно училище „Сейтек СТЕМ“ е имало случай на масово хранително отравяне сред учениците и учителите. Според Центъра за държавен санитарно-епидемиологичен надзор общо са пострадали 84 души, от които четирима са учители, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Към Републиканската клинична инфекциозна болница за медицинска помощ в петък и през почивните дни са се обърнали 79 души, като са им направени изследвания. Петима души са потърсили помощ в частни медицински центрове.

Към момента 10 деца и двама възрастни остават хоспитализирани, а на останалите е оказана амбулаторна помощ. Предварителната диагноза е бактериологично отравяне. Санитарно-епидемиологичната проверка, че причината е консумацията на дюнери, сервирани за обяд на 31 октомври в училищния стол. Първите симптоми са били гадене, диария, болки в корема и слабост, които са се проявили сред учащите няколко часа след приема на храната.

След получаване на информацията специалистите от Държавния епидемичен надзор са провели санитарно-епидемиологично изследване на столовата и кухнята. Събрани са образци от продуктите и оборудването, а също така са изследвани сътрудниците, които са приготвяли храната. Проверено е съблюдаването на санитарните норми и условията на съхраняване на продуктите.

На ръководството на училището са издадени санитарни препоръки за отстраняване на установените нарушения и провеждане на обща дезинфекция.

На директора са съставени административни протоколи и той е глобен с общо 28 хил. сома (прибл. 540 лв.)

Дейността на училищния стол е временно преустановена до получаване на резултатите от лабораторните изследвания.

В момента разследването продължава. След получаването на окончателните резултатите от лабораторните анализи ще бъде представена оценка на ситуацията и ще се предприемат съответните мерки в рамките на действащото законодателство.