Ливан е изправен пред безпрецедентен недостиг на вода, заяви министърът на енергетиката и водните ресурси Жозеф Сади, предаде ДПА.

Причината е 51% спад в количеството на валежи в сравнение със средните стойности от предишни години, каза той на пресконференция в столицата Бейрут.

Броят на дъждовните дни също е спаднал драстично от 75 на 45 дни, каза още Сади, цитиран от ливанската новинарска агенция ННА, и допълни, че много язовири и подземни водоеми са само частично пълни.

По думите на Сади ситуацията с водата е катастрофална, като вече са влезли в действие краткосрочни планове за извънредни ситуации и са предприети по-дългосрочни реформи за справяне с положението.