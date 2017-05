Корнел пял за смъртта на последния концерт в живота си

Съдебни медици: Крис Корнел се е самоубил

Една от последните песни, които изпя лидерът на култовата група "Саундгардън"преди да се самоубие в нощта срещу четвъртък, е била посветена на смъртта. Това е класическата госпъл композиция In My Time of Dying във варианта на легендарните "Лед Цепелин". Тази подробност от драмата съобщи в четвъртък музикалното списание „Билборд”.Композицията е изпълнявана от много музиканти. Смята се, че авторът й е черпил вдъхновение от Библията.Според "Билборд" музикантите са свирили наоколо два часа с настроение и качествено. Шоуто започнало с Ugly Truth и завършило със Slaves & Bulldozers."Аз съм се хвалил с тълпите, които събирах на концертите в Детройт през тези 30 години", каза Корнел между песните. "Сега ми е жал за тези, които ще ни слушат на следващия концерт на друго място, защото с вас нищо не може да се сравни", заявил още пред публиката изпълнителят.Тялото на музиканта бе открито през нощта срещу четвъртък в. Тревогата вдигнала жената на Корнел, която извикала полиция, за да разбие вратата на банята.В четвъртък съдебните медици потвърдиха, чеКрис Корнел се ражда през 1964 г. в Сиатъл, щата Вашингтон. До 1997 г. е в "Саундгардън", а от 2001 г. е водещ вокал на "Аудиослейв", разпаднала се през 2007 г. През 1984 г. Корнел основава "Саундгардън", която става част от "голямата четворка" на сиатълския гръндж, включваща "Нирвана", "Алис ин Чейнс" и "Пърл Джем".Последният солов албум на музиканта Higher Truth излезе през 2015 г.Смъртта на пионера на гръндж рока Крис Корнел изненада всички. Говорителят на Корнел заяви, цитиран от в. "Гардиън", че смъртта му е "внезапна и неочаквана", а съпругата и семейството му са в шок.