Коя е най-богатата и процъфтяваща мафия в света? (СНИМКИ)

Японската мафия е сред най-процъфтяващите в цял свят. Общият брой на членовете й е между 80 и 110 хиляди души, а най-големият клан – Ямагучи-гуми, се смята за най-богатата престъпна групировка на планетата. През 2015 г. доходът й е бил над 80 млрд. долара.



Японската мафия с официален сайт



Корените на японската мафия са още в Средновековието. Смята се, че предците на днешните якудза или както още ги наричат „борекудан” (макар че те не харесват това прозвище) са били дребни улични търговци – текия, и любители на хазарта, на които казват бакуто. С думата „якудза” се нарича най-лошата комбинация в играта на карти ойте-кабу. Първоначално предците на японските мафиоти са били смятани за отхвърлени от обществото и затова „якудза” става нарицателно за тях. Якудза са известни с традицията да си правят татуировки. Някои мафиоти са покрили почти цялото си тяло с тях.

