Китайското посолство във Вашингтон заяви, че страната е готова да води “всякакъв вид” война със САЩ, предаде "The Independent". Изявлението идва на фона на новите мита върху вноса на китайски стоки, които американският президент Доналд Тръмп наложи.

“Ако Съединените щати искат война, търговска или всякаква друга, ние сме готови да се бием докрай”, гласи публикация на посолството в социалната платформа “X”.

По-рано тази седмица от китайското външно министерство също заявиха, че страната е готова да се бие до “горчивия край” ако САЩ изберат да водят “митническа, търговска или каквато и да било друга война”.

Тръмп защити действията си, подчертавайки, че китайските мита върху вноса на американски стоки са двойно по-големи от тези, които Щатите изискват.

If the U.S. truly wants to solve the #fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each other as equals.



If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE