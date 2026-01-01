Израел обяви, че ще отвори отново граничния пункт „Рафах“ между Газа и Египет в двете посоки, считано от неделя (1 февруари), като ще бъде разрешено ограничено движение.

Израелската армия заяви, че тази стъпка е част от споразумението за прекратяване на огъня в обсадената Ивица Газа.

„В съответствие със споразумението за прекратяване на огъня и по разпореждане на политическото ръководство граничният пункт „Рафах“ ще бъде отворен тази неделя в двете посоки само за ограничено движение на хора“, се казва в изявление на армията.

Добавя се, че излизането от и влизането в Газа през пункта ще се координира с Египет и ще подлежи на предварително одобрение от страна на Израел, като процесът ще протече под надзора на мисия на Европейския съюз.

Армията съобщи още, че повторното отваряне ще позволи завръщането на жители, напуснали Газа по време на войната, след координация с Египет и след получаване на израелско одобрение по линия на сигурността.

Към момента няма незабавен коментар от палестинските или египетските власти, предаде Анадолската агенция.