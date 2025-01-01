Призовавам всички балкански държави да укрепят средствата си за съдебно сътрудничество, като сключат, където е уместно, работни споразумения с Евроджъст и Европейската прокуратура и като ратифицират конвенциите на Съвета на Европа по наказателноправни въпроси. Това каза еврокомисарят по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защитата на потребителите Майкъл Макграт във видеоприветствие от Брюксел към участниците в Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни в София.

Макграт призова партньорите от Западните Балкани да прилагат изцяло Европейската заповед за арест и Европейската заповед за разследване и да използват пълноценно потенциала на съвместните екипи за разследване и Европейската съдебна мрежа.

Европейският комисар отбеляза, че предизвикателствата пред Европа са сериозни, като престъпността и престъпните мрежи никога не са били по-дигитални, по-трансгранични или по-международни. По думите му ефективните антикорупционни политики са съществена част от благоприятната среда, необходима за върховенството на закона, зачитането на независимостта на съдебната система и свободното и активно гражданско общество.

Макграт припомни, че през 2023 г. Комисията е предложила директива за борба с корупцията, която в момента е в етап на окончателни преговори. В доклада за върховенството на закона за 2025 г., публикуван през юли, който обхваща всички 27 държави членки и четири партньорски държави от Западните Балкани, е подчертано значението на защитата на прокурорската и съдебната независимост, включително прозрачните процедури за назначаване.

Той добави, че чрез проекта за наказателно правосъдие за Западните Балкани ще продължим да финансираме обучения и да подкрепяме интеграцията в мрежите на Евроджъст.

По думите му в основата на международното правно сътрудничество трябва да бъдат независими съдебни системи, които да могат да се справят със сложни разследвания и да реагират бързо на молби за правна взаимопомощ. ЕС подкрепя укрепването на правосъдието и системите за борба с корупцията, както и независимостта на съдебната система и демократичните проверки и баланси в региона на Балканите. Приветстваме по-тясното сътрудничество между балканските държави, Евроджъст и Европейската прокуратура, каза още Макграт.

Той обяви още, че Комисията разработва стратегия за дигитално правосъдие, за да направи наказателното правосъдие в ЕС по-ефективно, устойчиво и сигурно, както и нова стратегия за съдебни обучения, която също ще бъде представена по-късно тази година. По думите му от следващия август държавите членки ще могат да прилагат регламента за електронните доказателства, за да изискват електронни доказателства директно през границите. Също така към края на тази година ще бъде достъпна и платформата за сътрудничество на Съвместните екипи за разследване, която ще позволи на страните от Съвместните разследващи екипи, включително от трети държави, да обменят доказателства по сигурен начин.