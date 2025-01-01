Европейската комисия класифицира Белгия като страна, изложена на риск от миграционен натиск, заедно с Германия, Франция, Ирландия, Нидерландия и Полша, предаде агенция Белга.

В доклада на ЕК за убежищата и миграцията за 2025 г. се отбелязва "стабилно подобрение" в миграционните тенденции, включително 35% спад в незаконните преминавания на външните граници на ЕС. Въпреки това Комисията подчертава, че са налице сериозни предизвикателства, свързани с незаконните пристигания и приемането на бежанци от Украйна.

Класирането на държавите е направено на база фактори като броя на мигрантите и молбите за убежище, размера на БВП и населението. Белгия е сред 12 държави членки, определени като изложени на потенциален риск от миграционен натиск, където системите за прием са натоварени или миграцията се използва като политически инструмент.

Тези страни могат да получат финансова подкрепа чрез новия инструментариум на ЕС, който влезе в сила през юни. Междувременно държавите, които изпитват най-силен миграционен натиск, като Кипър, Гърция, Италия и Испания, ще могат да разчитат на механизма за солидарност на ЕС, по силата на който други страни членки ще приемат част от търсещите убежище.

Няколко северни държави, сред които Нидерландия, Белгия, Германия, Швеция и Финландия, обявиха, че ще подкрепят нова система за релокация само ако правилата на ЕС по Дъблинското споразумение бъдат прилагани по-стриктно.