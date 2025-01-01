Държавите членки на ЕС се споразумяха за широк диапазон на целите за намаляване на емисиите за 2035 г., който да бъде представен на климатичната конференция COP30 на ООН в Бразилия.

Това съобщиха дипломати, предаде АФП.

След като не успяха да постигнат споразумение за официално обещание с твърда цел, министрите на околната среда от 27-те страни от блока, които се срещнаха в Брюксел, се споразумяха за „декларация за намерения“ с цел да намалят емисиите с между 66,25% и 72,5% в сравнение с нивата от 1990 г.