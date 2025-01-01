Трима албански граждани са загинали, а двама българи са сред ранените, след като днес преди обед камион, управляван от един от сънародниците ни, се е блъснал в автомобили, чакащи на пункт за плащане на пътни такси на магистрала Егнатия Одос, близо до град Комотини, в Северна Гърция, съобщи гръцкото издание „Прото тема“, позовавайки се на информация от гръцката полиция.

Двама мъже и една жена от Албания са загинали вследствие на възпламеняването на единия от блъснатите автомобили. Жена с албанско гражданство, която е била четвъртия пътник във въпросния автомобил е успяла да се измъкне от него, като в момента е хоспитализирана. При инцидента е пострадал и втори автомобил, превозващ четиричленно гръцко семейство, включително две деца на шест и четири години, като и четиримата са хоспитализирани.

Тежкотоварният камион е бил управляван от българин, с когото е пътувал още един негов сънародник. Шофьорът на камиона е пострадал тежко, като е претърпял операция и за момента няма опасност за живота му. Мъжът, който е пътувал с него, също е хоспитализиран.

Огънят от запалената кола се е разпространил и в поле в близост до магистралата, която беше временно затворена в района между градовете Комотини и Ксанти заради инцидента и избухналия пожар. Към момента движението в участъка е възстановено, а пожарът е напълно овладян.

По данни на ЕС през 2024 г. по пътищата на Гърция е имало 64 смъртни случая на милион жители спрямо 61 през 2023 г. В Европа само за Румъния и България тази статистика е по-лоша, отбелязва Франс прес.