Европейският парламент в Страсбург обсъди състоянието на върховенството на закона в България. Дебатът беше включен в дневния ред по искане на групата на „Обнови Европа“.

Евродепутатите от групата обявиха намерението си да предизвикат такъв дебат още през юли заради задържането на кмета на Варна Благомир Коцев. На този етап той остава в ареста въпреки протестите на защитата му. В групата членуват евродепутатите Илхан Кючюк, Христо Петров и Никола Минчев.

От ПП-ДБ изпратиха писмо до всички евродепутати. В него те изразяват дълбока загриженост за правовата държава. Акцентира се върху това, че според ПП съдебната система се използва за политическа употреба срещу опозиционни лидери и демократично избрани представители.

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

Преди дебата стана ясно, че "Обнови Европа" е решила да изпрати в България проучвателна мисия, свързана с върховенството на закона у нас. Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад и ще го предадат на Европейската комисия.

Решението е по повод съобщенията за политическо преследване, злоупотреба с прокурорски правомощия и системно възпрепятстване на съдебната реформа, отбелязват от парламентарната група.

То идва на фона на нарастващите опасения около задържането на кмета на Варна Благомир Коцев на 8 юли 2025 г. - случай, показателен за ерозията на съдебната независимост в България, се допълва в текста. Работната група ще се състои от петима евродепутати и предвижда срещи у нас с магистрати, журналисти и организации на гражданското общество. Окончателен доклад с препоръки ще бъде представен до май догодина, преди годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона в ЕС.

Дебатът в ЕП беше доста разгорещен като в него основно взеха участие българските евродепутати. От ръководството на "Обнови Европа" поискаха плащанията към България по Плана за възстановяване и устойчивост да бъдат спрени, заради проблеми с върховенството на закона – конкретно с ареста и обвинението срещу Благомир Коцев. Случаят с него беше сравнен със случая на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу.

На противоположно мнение обаче са евродепутатите от ГЕРБ-СДС и БСП.

Андрей Ковачев заяви, че през 2022 г. тогавашният министър-председател Кирил Петков е наредил незаконния арест на бившия премиер Бойко Борисов. Кристиан Вигенин пък посочи, че споменаването на Бойко Борисов и Делян Пеевски в този дебат цели да демонизира лидерите на две партии.

„Нека не се заблуждаваме – това, което се случва в България, не е случайно. Случва се в държава, където правосъдието е в плен на олигарсите и където тези, които искат реформи, биват третирани като врагове на държавата. Това е корумпираният свят на Делян Пеевски и Бойко Борисов", заяви Валери Айе, председател на групата на "Обнови Европа" в ЕП.

Съдът пусна под домашен арест Никола Барбутов

"Днес обаче „Обнови Европа“, подведена от своите членове от България, истеризира проблемите, с които страната се сблъсква не от вчера – отслабена и недостатъчно ефективна съдебна система, редица важни органи на съдебната власт с изтекъл мандат, неяснота около антикорупционната комисия. Всичко това е резултат от политическа нестабилност и хаотични реформи", подчерта Кристиан Вигенин, Прогресивния алианс на социалистите и демократите, ЕП.

И допълни: „И какво ни предлагате днес? Пропаганден дебат в Европейския парламент, спиране на средствата за България, европейска политическа намеса в работата на българския съд?".

"Този дебат няма нищо общо с върховенството на закона. Това е политически спектакъл, режисиран с единствената цел – да надуе спихналия електорален балон на "Продължаваме промяната". Нека припомним – през март 2022 г. тогавашният министър-председател Кирил Петков от "Обнови Европа" нареди незаконния арест на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов – без доказателства, без обвинения – чист политически терор. Къде беше тогава "Обнови Европа", когато се погазваше върховенството на правото? Къде беше този морален гняв, когато министър-председател използва институциите за лична разправа?“, попита Андрей Ковачев, ЕНП, ГЕРБ-СДС.