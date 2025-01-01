Пациенти в Чехия с депресия и други заболявания, които не реагират добре на стандартни терапии, ще могат да получават лечебни препарати от псилоцибин – активното вещество в халюцигенните гъби, от следващата година.

Страната въведе правила, които позволяват терапевтичната употреба на псилоцибин по лекарско предписание. Така Чехия става първата европейска държава, която допуска употребата на психеделици за лечение на депресия. Новите указания са изготвени от Психиатричното дружество към Чешката медицинска асоциация и подробно описват кой може да прилага терапията и при какви условия.

Тревожни данни: Употребата на канабиноиди повишава риска от психози със 70%

„Ниската токсичност на псилоцибина, минималният до липсващ риск от зависимост и високият профил на безопасност са доказани“, заяви министерството на здравеопазването, цитирано от Чешката новинарска агенция.

Очаква се промяната да засегне сравнително малък брой пациенти, но според чешките медии тя представлява „значителна крачка“ в развитието на психиатричната помощ. Досега достъп до подобна терапия имаше само в рамките на научни изследвания. Антидепресантите помагат на около 70% от пациентите, а психеделиците могат да предложат ефективна алтернатива за останалите 30%.

Как ще се прилага лечението?

Псилоцибинът ще бъде използван в терапевтични сесии, които обичайно продължават около шест часа и се провеждат в присъствието на двама квалифицирани терапевти. Дозировката ще се определя според теглото на пациента и не може да надвишава 75 милиграма месечно.

В момента в Чехия има няколко десетки специалисти, които могат да прилагат подобна терапия. Повечето са в Прага и втория по големина град Бърно.

Директорът на Националния институт по психично здраве (NUDZ), Иржи Хорачек, заяви, че точната стартова дата и бъдещият обхват на достъп ще зависят от здравните застрахователи. Той посочи, че псилоцибинът може да се използва и при други психиатрични състояния, за които няма ефективни терапии – например депресия след поставяне на диагноза рак.

Метадонова зависимост: Тревожен ръст и тежки усложнения в България

Експертите отбелязват, че почти 1/3 от възрастните в Чехия страдат от психично заболяване – една от водещите причини за отпуски по болест и пенсии за инвалидност. Около 700 000 души живеят с депресия или тревожност.

През 2015 г. страната легализира и медицинския канабис, използван най-често за лечение на болки, множествена склероза, ревматоиден артрит и при онкологични заболявания. |