Инциденти и сбивания избухнаха в парламента на Сърбия между управляващи и опозиция. Това съобщи телевизия N1.

Дебатът по предложението за бюджет за 2025 г. трябваше да бъде в дневния ред на сръбския парламент днес, заедно с около 50 други точки. Преди това обсъждане обаче, депутати и някои министри се сблъскаха физически. Стигна се до намеса на силите за сигурност, а председателят на парламента Ана Бърнабич заглуши звука от залата.

Serbian Parliament in chaos today!



Serbia is in an absolute state of crisis since the devastating tragedy when 15 people died after the canopy of the newly renovated train station collapsed in Novi Sad.pic.twitter.com/CtR57mq770