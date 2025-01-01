Община Болярово настоява за спешно организиране на полицейски патрули в село Воден, след серия от умишлени палежи в тъмната част на денонощието, някои от които са застрашили Дома за възрастни хора в селото. Това съобщи пред медии заместник-кметът на общината Нина Терзиева.

По думите ѝ само за 11 дни са регистрирани три пожара, като последните два – от нощта на 7 срещу 8 август – са възникнали в непосредствена близост до Дома за стари хора, в който живеят около 30 души. В момента в сградата се извършва ремонт, а наличието на леснозапалими строителни материали крие допълнителен риск, обясни Терзиева.

„Всъщност всичките регистрирани пожари в последно време в село Воден са в тъмните части на денонощието. Обезпокоителното е, че са в непосредствена близост до селото и до обитаеми жилища“, каза тя.

Благодарение на бързата реакция на кмета на Воден, доброволци и противопожарната служба от Болярово, снощните два пожара са били овладяни. „Над 100 човека, по наша информация, са били на място, но хората са изключително притеснени и уплашени, и настояват за реално присъствие на служители на правоохранителните органи в държавата, за да гарантират тяхната сигурност“, посочи Терзиева.

Общината вече е изпратила писмо до Министерството на вътрешните работи и до Областната дирекция на МВР с настояване за спешни мерки. „Настояваме да се организират патрули, които да пребивават във Воден, особено в тъмните части на денонощието, не само през деня, за да могат да се предотвратят подобни опити за подпалване и да се установят причинителите“, заяви Нина Терзиева.

През лятото на 2024 г. община Болярово бе един от най-засегнатите от пожари в страната региони, припомня БТА. Огнената стихия тогава изпепели 13 обитаеми къщи в селата Воден и Крайново.