Над 67% от българите се гордеят с победата на Дара в песенния конкурс "Евровизия", според проучване на агенция "Мяра". Ясно изразени са и личните симпатии към певицата, макар далеч по-малко хора да харесват самия музикален стил на "Евровизия", отбелязват от агенцията.

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция "Мяра". Изследването е проведено "лице в лице" с таблети между 4 и 12 юни 2026 г. сред 817 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

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Общо 67,2% от запитаните заявяват, че се гордеят с успеха на Дара. 17,9% обаче декларират, че не изпитват гордост от българската представителка. Сред тях изпъкват по-високите възрасти, както и привържениците на по-скептичните към Запада политически партии, посочват от "Мяра". За недостатъчно запознати с темата се считат 7,9% от запитаните, а останалите се колебаят как да отговорят.

Също така добро е личното отношение към Дара. Значителен дял от 66,7% заявяват, че нагласата им към певицата е положителна, а 11,8% – отрицателна. Колебанието е 14,2%, а още 7,3% твърдят, че не познават победителката от "Евровизия". По този индикатор също личи широко одобрение сред всички демографски групи и слоеве в обществото с малко повече скептицизъм и колебание сред най-възрастните. Влияние върху нагласите оказват политическите и ценностни ориентации, като по-резервирани са по-консервативните и критични към Запада групи, отбелязват от агенцията.

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От "Мяра" посочват, че обществото ни ясно регистрира разликата между личен, музикален и национален успех и собствени музикални вкусове. Гордостта и симпатиите към Дара значително надвишават феновете на музикалния стил на "Евровизия" като цяло. Декларираните "фенове" на стила музика, доминиращ в конкурса "Евровизия", са 44,1% от всички запитани. 35,4% директно заявяват, че не харесват такъв стил музика. Останалите се колебаят (5,9%) или се считат за недостатъчно запознати с този въпрос (14,6%).

България спечели тазгодишното издание на песенния конкурс "Евровизия". Страната ни беше представена от Дара с песента Bangaranga. 27-годишната певица се справи с напрежението на финала и спечели както зрителския вот с 312 точки, така и подкрепата на международното жури, от което получи 204 точки.