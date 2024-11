Google News Showcase

Британският престолонаследниквръчи отличията на екологична, съобщиха осведомителните агенции.Пет инициативи получиха по един милион британски лири (1,2 милиона евро). Тази година церемонията се проведе в Република Южна Африка и е четвърта поред.В журито бяха принц Уилям, актрисата Кейт Бланшет, бившият главен изпълнителен директор на корпорацията "ПепсиКо "(PepsiCo) Индра Нуи и генералният директор на Световната търговска организация (СТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Моделите Хайди Клум и Уини Харлоу, актрисата Нина Добрев и рапърът Тобе Нуигве обявиха носителите на отличията във всяка категория, отбелязва Би Би Си.Наградите бяха раздадени в пет категории. Те са(Protect and Restore Nature), „Чист въздух“ (Clean Our Air), „Обновяване на океаните“ (Revive Our Oceans), „Елиминиране на отпадъците“ (Build a Waste-free World) и „Климатични промени“ (Fix Our Climate).Сред победителите е американската компания Ей Ти Ес (ATS), която преобразува излишната топлина, произвеждана при производството на стомана или цимент, в електричество. Друг отличен проект е на компания, базирана в Кения, която използва хладилни системи, захранвани със слънчева енергия, за да намали загубите от реколтата за земеделските стопани.Сред наградените са още инициатива, свързана с изчезващ, младежката организация „Зелена Африка“ (Green Africa Youth Organization), подпомагаща местните общности да изградят инфраструктура за справяне с отпадъците в цяла Африка и коалиция, която включва поне 119 държави от цял свят, целищи да защитят 30% от сушата и океаните до 2030 г.Принцът на Уелс каза, че иска „Ъртшот“ да „промени света към по-добро“ през следващото десетилетие. По време на церемонията той носеше бели биоразградими маратонки, докато вървеше по „зеления килим“, отбелязва Асошиейтед прес.Уилям, който подобно на баща си крал Чарлз Трети, е, учреди наградата „Ъртшот“ през 2020 г. с цел да търси нови начини за борба с климатичните промени и други екологични заплахи за въздуха, водата и дивата природа на планетата.