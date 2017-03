Телевизия Шоутайм потвърди, че премиерата на продуцирания от нея документален филм за Уитни Хюстън "Whitney: Can I Be Me" ще се състои в рамките на кинофестивала "Трайбека" в Ню Йорк следващия месец, съобщи ЮПИ.



Филмът на Ник Брумфийлд ще бъде излъчен от телевизия Шоутайм по-късно тази година.



"Ник е смел разказвач, прочул се с провокативния си стил в документалното кино", заяви експертът Вини Малхотра от телевизия Шоутайм. "С вълнение работихме заедно с него над проекта, тъй като Брумфийлд проучи подробно живота на Уитни Хюстън, за да разкаже истинска история, свързана с възхода и падението на една от музикалните икони на САЩ", допълва той.



Уитни Хюстън спечели 6 награди "Грами" през бляскавата си кариера, помрачена от години на пристрастяване към наркотиците и ексцентричното й поведение. Уитни умря на 48-годишна възраст през 2012 г., след като тялото й бе открито потопено във вана в хотелската й стая. Като причина за смъртта й бяха посочени употреба на кокаин и сърдечносъдово заболяване.