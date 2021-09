Опера "Метрополитън" отново отвори врати, след като остана затворена 18 месеца заради коронавирусната пандемия.



Началото бе дадено с "Реквием" на Верди, дирижиран от Яник Незе-Сеген, а аплодисментите на присъстващите 3600 зрители продължиха повече от осем минути.



Това е първото представление на "Метрополитън" след 11 март 2020 г. То бе посветено на двадесетата годишнина от атентатите от 11 септември.



Присъстващите в залата бяха с предпазни маски, а на входа задължително представяха сертификат за ваксинация. Първите редове останаха празни, за да се осигури необходимата дистанция между зрителите и изпълнителите.



Новият сезон официално ще бъде открит на 27 септември с премиера на "Fire Shut up in my Bones" на Терънс Бланшар. Това е първата опера на чернокож композитор, която ще бъде представена на сцената в Ню Йорк.



Пандемията принуди престижния оперен театър да отмени над 275 представления, включително сезон 2020 -2021 и международно турне. Това е най-дългото прекъсване на работа на операта от 1883 г. насам.