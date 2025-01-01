Ако котката не живее в апартамент, където е заключена 24/7, а в частен имот със свободен достъп до улицата, тя ще прекара значителна част от времето си извън къщата.

Клеър Стеърс, сертифицирана специалисткя по поведение на котки, обясни на страниците на Pets Radar защо котките напускат къщата и колко далеч могат да стигнат по време на пътуванията си. Стеърс, по-специално, се позовава на проучване, в което учените проверяват колко далеч са способни да стигнат домашните котки с помощта на GPS уреди. Те показва, че повечето космати същества ограничават пътуванията си до радиус до 200 метра от дома, но някои покриват доста значителни разстояния - понякога повече от 1,6 км. В същото време характерът на околността и гъстотата на котешката популация в района са от голямо значение: селските котки изминават много по-далеч от котките, живеещи в градовете. Женските обикновено имат по-малки домашни територии от мъжките, особено некастрираните мъжки, чиято територия обикновено се припокрива с домашния територии на няколко женски, потенциални партньори за размножаване. Като цяло, експертката посочва следните причини, поради които котките се скитат далеч от дома:

Търсене на партньор

Нестерилизираните котки пътуват много по-често от стерилизираните. Повишените нива на полови хормони и силният репродуктивен инстинкт могат да провокират скитащо поведение.

Ловен инстинкт

Естественият инстинкт на котката да ловува плячка или да търси храна я насърчава да изследва нови територии. Хищническото и изследователско поведение не само задоволява хранителните ѝ нужди, но и осигурява физическа и психическа стимулация.

Търсене на безопасност

Ако котката се чувства в някаква опасност у дома (например поради появата на куче или друга котка), тя може да се скита в търсене на по-тихо и безопасно място.

Инстинкт на изследовател

Котките са много любопитни същества. Пътуването задоволява нуждата на ума им да изследва света около тях. Този естествен инстинкт позволява на котките да откриват нови ловни територии и нови безопасни убежища.

Контрол на територията си

Котките могат да прекарват значителна част от времето си в „патрулиране“ на границите на своята територия. Те маркират границите на местообитанието си с урина, за да предупредят другите котки, че това вече е чужда за тях територия.

Ако не искате вашият пухкав приятел да се скита дълго време из околните полета и гори, трябва да му осигурите комфортни условия за живот у дома, казва специалистът. Това означава, по-специално, достатъчно количество и разнообразие от храна, както и липса на опасности (от гледна точка на котката). Освен това, стерилизираните мъжки и женски котки имат поне една по-малко важна причина за пътуване - те не търсят партньор за размножаване. Струва си да добавим, че за ваше собствено спокойствие можете да закачите микрочип на котката, което ще ви позволи лесно да проследявате местоположението на пухкавия приятел на земята.