Джесика Бийл разкри тайните на здравия брак с Джъстин Тимбърлейк на премиерата на криминалния сериал Candy, в който тя участва.



Събитието бе посветено на пускането на поредицата в стрийминг платформата Hulu. На него Джесика се появи, придружена от Джъстин, за когото се омъжи преди десет години. Репортер на ET попита актрисата как успява да поддържа брака си.



„Това е наистина добър въпрос. Мисля, че тук трябва да отдам дължимото на Джъстин. Има едно нещо, което той винаги ми казва: „Въпреки че сме женени, трябва да продължим да излизаме“ и той е прав за това. Трябва да умеем да намираме време един за друг, да поставяме другия за свой приоритет. И правете заедно това, което ви харесва”, подчерта Джесика.



Тя не скри, че възприема всяко появяване със съпруга си като среща, включително и премиерата на Candy: „Винаги е хубаво да празнуваш постиженията, с които се гордееш. А когато до вас е любимият човек, с когото можете да изпиете чаша вино, това са много специални моменти”.



Актрисата призна, че в семейството ѝ невинаги всичко е розово, но в трудни моменти двамата се опитват да търсят общ език. Чувството за хумор помага на нея и Джъстин по много начини. В минало интервю с ET, Бил сподели как тя и съпругът ѝ се смеели заедно на къдравата й перука в Candy, след като тя бе сравнена с прическата, която Тимбърлейк носеше по време на NSYNC.



„Сериозно, той наистина имаше прекрасни къдрици. А майка му все още има къса къдрава коса, много готина хипстърска прическа. Смешно е, в тази перука приличам и на двамата едновременно”, сподели актрисата.



Докато охотно разговаряше с репортери за съпруга си, Джесика все пак избягва темата, от която много фенове на двойката се интересуват най-много – слуховете, че Джъстин е изневерил на съпругата си с актрисата Алиша Уейнрайт. След като в мрежата се появиха доказателства за тясно общуване между двамата, Тимбърлейк публично се извини на Бийл за "неадекватно поведение", като същевременно отрече факта на изневяра.



Us Weekly писа, че двойката дори е потърсила помощта на квалифициран семеен психолог, за да възстанови доверието във връзката. Според запознати Джъстин е направил всичко възможно да си върне Джесика.