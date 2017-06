Български и холивудски звезди като деца (ВИДЕО/СНИМКИ)

И звездите са били деца. Преди 30-40 години снимките не бяха дигитални и се правеха по случай празници в детската градина или във фото студиото. Технологиите не бяха толкова напреднали, не се знаеше какво е селфи.

Вижте във видеото как са изглеждали популярни лица от българската музикална и театрална сцена, когато са били деца.

Певецът Любо Киров до парзничната си торта с 3 свещички

Актрисата Елен Колева на 4 години

Музикантът, певец и продуцент Влади Ампов - Графа на 2 годинки

Певицата Люси Дяковска на 2 годинки

Актьорът и ТВ водещ Александър Кадиев

Певецът Веселин Маринов на 4 години

А как са изглеждали холивудските знаменитости като деца? Ето ги в снимки и видео:

Young Angelina Jolie was so damn beautiful. pic.twitter.com/htU6xB0Cwr — almansoori. (@mouzzaas) 27 април 2016 г.

Брад Пит

You will not believe what Brad Pitt looked like as a kid! http://t.co/7wIRhxjFmM pic.twitter.com/tv8Za3RZGG — News18 Buzz (@News18Buzz) 5 февруари 2015 г.

Дженифър Лопес

Since Jennifer Lopez looked like this as a kid and still turned out hot, I now have hope for my future self. pic.twitter.com/FPyxJBYdRA — Cam (@camrynlyn) 12 юли 2013 г.

Джони Деп

Johnny Depp as a kid and now. Awwwwh so cute pic.twitter.com/J2gISvGKlD — Reky (@reky4real) 1 август 2013 г.

Скарлет Йохансон

#ScarlettJohansson was a tomboy as a kid, and to young boys a tomboy is the definition of an ugly duckling pic.twitter.com/8rnDeUf0IO — TwalRa أبو نجيب (@TwalRa) 16 февруари 2014 г.

Дженифър Анистън

Джордж Клуни

OMG why goes George Clooney as a kid look like Brady Simmons😂😂 @b_sims22 pic.twitter.com/oHOryUgDJL — Lex🖤 (@alexisfayee) February 23, 2017

Аманда Сайфред

Check out how adorable Amanda Seyfried looked as a kid. pic.twitter.com/ziQhdrVCmf — Galaxie magazine (@galaxiemag) 19 август 2013 г.

Чанинг Тейтъм