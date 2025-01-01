Националната здравноинформационна система и мобилното приложение еЗдраве получиха нов модул – „Здравна библиотека“, който събира на едно място проверена и достъпна информация за различни аспекти от здравето.

Модулът е разработен от „Информационно обслужване“ АД и е достъпен в секция „Здраве“ на електронното пациентско досие. В момента библиотеката включва над 70 публикации – от първите грижи за бебето и препоръки за ваксини, до материали за здравословно хранене, рисковете от тютюнопушене и алкохол, безопасността на децата на пътя, физическата активност и борбата със затлъстяването. Съдържанието ще се обогатява постоянно с цел да предлага актуална и полезна информация на гражданите.

„Здравната библиотека“ е част от поредица нови функционалности в приложението еЗдраве. В същата секция вече работи и модулът „Дългосрочна грижа“, който предоставя персонализирани препоръки за профилактични прегледи и изследвания според пола и възрастта на пациента. Основните данни за здравословното състояние – като прегледи, направления, изследвания, рецепти, ваксини и хоспитализации – се съхраняват в секция „Досие“, достъпна и за родителите на деца под 18 години.

За да се насърчи използването на електронното досие, Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции провеждат лятна кампания под мотото „С един клик – ти контролираш системата“. До края на септември мобилни екипи в цялата страна подпомагат гражданите при първоначалния достъп до личното им досие през мобилен телефон. Графикът на пунктовете е публикуван на сайта на МЗ.