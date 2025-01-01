Започна редовното заседание на Министерския съвет без изявление на министър-председателя в началото, предаде репортер на БТА.

Очаква се кабинетът да разгледа днес Национална стратегия за подобряване достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в България 2027 г., и план към стратегията.

На заседанието на Министерския съвет предстои да се обсъди и откриване на Институт за българската диаспора и културното наследство зад граница като основно звено в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София.

В дневния ред е още постановление за закриване на Дом за медико-социални грижи за деца - Стара Загора.