Крайно време е да извадим децата от класните стаи, да ги вкараме в истинските житейски предизвикателства и да им покажем реалните проявления на това, което учат. Това каза заместник изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) Теодора Дачева, която се включи в международен образователен форум, организиран от Община Варна. Според нея в този аспект има голям потенциал в културните институции, които общините поддържат, финансират и развиват.

„Образованието е голяма болка за всички български общини, защото законодателят им е възложил задачи основно по финансиране и поддържане на материалната база, но всички сме наясно, че връзката между местното самоуправление и образованието е вкоренена дълбоко назад в годините и няма как общините да не се вълнуват от това дали нашето училище дава достатъчно шансове на българските деца“, каза Дачева.

Тя посочи, че през последните години се отделят значителни ресурси за спортната инфраструктура, библиотеките и извънкласните дейности, но всички те са насочени към процесите в класните стаи и ангажирането на децата само в училищни дейности. Според нея точно това трябва да бъде променено.

„Всички говорим, че българското образование трябва да премине от заучаване на знания към формиране на умения, компетенции, критично мислене, анализиране, работа в екип, които са вечни и приложими във всяка професия. Един от изводите, които правя, говорейки с много колеги от общини е, че е крайно време да извадим децата от класната стая, да ги вкараме в истинските житейски предизвикателства, да им покажем реалните проявления на това, което учат“, добави тя.

Дачева припомни, че през миналата година е проведен форум, на който е обсъдено как културната инфраструктура да се използва за подобряване на системата на образованието. Направени са изводи, че има много възможности, но е необходима подкрепа от Министерството на образованието за планиране на уроци в учебните програми, които да се провеждат в музеи, галерии, библиотеки. Общините също могат да разнообразяват образователните програми на културните институции и да работят за активиране привличането на млади хора, посочи още тя.

Специалистката посочи още, че преди няколко години е направен опит с целеви национални програми за обявяване на културни институции като образователна среда, но или не е имало достатъчно интерес към тях, или средствата са били използвани за обогатяване на фондовете. Имаме различни структури и е наша обща отговорност да ги накараме да работят всички заедно за по-доброто образование на българските деца, завърши тя.