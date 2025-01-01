Катастрофа между два автомобила е станала на около 300 м след с. Радко Димитриево, в посока с. Ивански, на главния път към Ришкия проход, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

От удара са се разпилели части по пътното платно. Движението в участъка е затруднено. Двата автомобила не са в движение. Според първоначална информация няма пострадали при катастрофата.

Към мястото на произшествието са насочени екипи на полицията и пожарната.

От Областната дирекция на МВР в Шумен призовават водачите да шофират внимателно в района на катастрофата.

Пътнотранспортните произшествия в Шуменско са 462 от началото на годината до 1 септември. Регистрираните тежки катастрофи, в които са загинали петима и са ранени 128 участници в пътното движение, са 105.