Почина шофьорът на лекия автомобил, който тази сутрин се сблъска с камион на Околовръстното шосе на Пловдив. Катастрофата е станала минути преди 7.00 часа при разклона за Белащица, съобщиха от полицията.

Заради инцидента бе спряно движението и в двете посоки по Пловдивски околовръстен път.

Челен удар между лек автомобил и камион затруднява движението на пътя Пловдив – Карлово

На място пристигнаха няколко екипа на полицията и моторизирани полицаи, за да се извърши оглед. Линейка транспортира водача на леката кола в болница, където е издъхнал.

От Областната дирекция на полицията в Пловдив не дават повече подробности за произшествието. Причините за тежкия инцидент все още са в процес на установяване.

Временно е ограничено движението и в двете посоки по Пловдивски околовръстен път, в района на разклоните за селата Марково и Белащица, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се осъществява през общинската пътна мрежа на Пловдив и се регулира от "Пътна полиция".