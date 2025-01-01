Апелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми, за които Русенският окръжен съд определи постоянна мярка "задържане под стража" за побой над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров, съобщиха от пресцентъра на съда.

По всяка от мерките за всеки един от четиримата има образувано отделно дело, за които са обявени отделни заседания.

Мерките „задържане под стража“, наложени от Окръжния съд в Русе се обжалват от защитата на обвиняемите в Апелативния съд във Велико Търново.

Митов: Директорът на русенската полиция е нападнат в гръб, който е удрял, е знаел как да го направи

18-годишният Жулиен Кязъмов, 19-годишният Виктор Иванов, 15-годишният ученик Станислав и Кирил Гочев на 18 години са обвиняеми за нашумелия случай с комисар Кожухаров, който е с опасност за живота в болница след спречкване с младежите на улицата. Защитата на обвинените за тежка телесна повреда иска по-леки мерки за неотклонение от настоящите, поставени от Окръжен съд - Русе, а именно - постоянен арест.