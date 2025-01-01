След срещата си преди два дни с известния холивудски актьор, режисьор и майстор на бойните изкуства Джеки Чан в ролята му на посланик на изложението ЕКСПО 2027, което ще се проведе в Белград, днес сръбският президент Александър Вучич прие в президентството друг майстор на бойни изкуства - Стивън Сегал, предаде сръбската обществена телевизия РТС, цитирана от БТА.

Холивудския актьор Стивън Сегал и синът му Кунзанг се намират в Белград, за да отбележат началото на снимките на екшън трилъра "Орденът на дракона", в който Сегал играе една от главните роли.

"Благодарен съм на г-н Сегал за изразената любов към Сърбия и готовността да използва своя авторитет и популярност за утвърждаването на нашата земя по света. Неговото изказване, че счита Сърбия за своя друга родина, представлява голяма чест за нас и задължение да работим съвместно за подсилване на културни и хуманитарни проекти. Сърбия винаги ще бъде отворена за артисти и приятели от целия свят", написа Вучич след срещата в профила си в Инстаграм.

През 2016 г. Стивън Сегал получи сръбско гражданство и тогава заяви, че ще направи всичко възможно, за да популяризира Сърбия, която смята за своя нова родина, по най-добрия възможен начин.