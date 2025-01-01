Софийският градски съд потвърди решението на по-долната инстанция и остави за постоянно в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия. Решението на съда е окончателно.

Мъжът е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, учащо в същото училище.

Задържаха учител за сексуални отношения със седмокласничка в София

На 28 август Софийският районен съд постанови "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия. 31-годишният мъж е учител в учебно заведение на територията на София.

Два дни по-рано Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учителя за сексуално престъпление спрямо момичето, ненавършило 14-годишна възраст. Законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата.