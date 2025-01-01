Съюзът на българските журналисти и Асоциацията на европейските журналисти – България категорично осъдиха нападението над журналиста на NOVA Благой Георгиев и оператора на телевизията Калоян Калчев в Сопот. Организациите призоваха властта за законови промени, гарантиращи правата и сигурността на журналистите, както и за незабавни действия срещу замесените в посегателството.

► От СБЖ заявиха, че посегателството над журналисти е посегателство над цялото общество.

Цялата позиция на организацията:

"Съюзът на българските журналисти за пореден път категорично осъжда всички опити за посегателство над журналисти и възпрепятстване по какъвто и да е начин на професионалната работа на колегите.

За съжаление в неделя отново станахме свидетели на брутален опит да се възпрепятства журналистическата работа. Журналистът на Нова тв Благой Бекриев и операторът Калоян Калчев бяха ритани и обиждани, а живото им включване от Сопот, което трябваше да отрази протестите, свързани с посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в града, възпрепятствано.

Това е недопустимо действие от страна на участниците в протестите, което не само не позволява на журналистите да си вършат работата, но и препятства възможността обществото да получава точна, достоверна и обективна информация.

Съюзът на българските журналисти винаги е отстоявал това право и за пореден път подчертава, че свободата на словото и обективната и пълноценна информираност на обществото са темелите на демокрацията.

СБЖ винаги е поставял като приоритет и журналистическата солидарност, защото всяко посегателство срещу журналист е посегателство срещу всеки един член на обществото.

Нашият съюз винаги и призовавал за солидарност, когато журналисти са третирани от политици като „държачи на микрофони“ и са дискриминирани, когато са принуждавани да напускат работа, защото са неудобни на собствениците на медиите, когато върху колеги журналисти са се стоварвали „дела-бухалки“.

СБЖ не само е публикувал остри позиции, но е организирал и е участвал в протести по такива поводи, дори когато пострадалите журналисти не са идвали на проявите в тяхна защита, или пък в друг момент са решавали да се включат в тенденциозни публични нападки срещу СБЖ.

Като пълноправен колективен член на Международната федерация на журналистите, СБЖ подкрепя проекта за Международна конвенция на ООН за безопасност и независимост на журналистите и на другите медийни професионалисти.

СБЖ с години отстоява нетърпящата отлагане необходимост законови изменения, които да гарантират именно правата, сигурността и независимостта на журналистите. Точно такива предложения СБЖ изготви заедно с опитни юристи и още през 2017 г. ги внесе в тогавашното Народно събрание.

Оттогава насам предложенията ни са подновявани пред всеки нов парламентарен състав. Но и до днес не са разгледани."

► От АЕЖ-България заявиха, че протестиращите, нападнали екип на NOVA телевизия, трябва да бъдат наказани.

Цялата позиция на организацията:

"Асоциацията на европейските журналисти – България, осъжда инцидента от 31 август 2025 г., при който журналистически екип на NOVA беше нападнат от протестиращи в Сопот по време на отразяване на визитата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

АЕЖ призовава Министерството на вътрешните работи и прокуратурата да предприемат незабавни действия за идентифициране и привличане към отговорност на всички замесени. Осъждаме бездействието на органите на реда, които по свидетелства на други медии, са били пасивни и не са се намесили, за да защитят журналистите.

В неделя журналистът Благой Бекриев и операторът Калоян Калчев са били нападнати минути преди да се включат на живо от протеста пред ВМЗ Сопот. Двамата са били плюти, ритани, удряни и Бекриев е изведен от мястото с полицейска кола.

Правото на протест е ключово за всяка една демокрация, но то категорично не може да води до ограничаване на други права като правото на достъп до информация или свободата на словото. Посегателство срещу журналисти е посегателство срещу демокрацията, тъй като те присъстват на протести, за да предоставят информация на обществото.

Въпреки че политическа партия “Възраждане”, основен организатор на протеста, се разграничи от нападателите, агресивната реторика от страна на партийното ръководство създава предпоставки за подобно отношение към медиите и журналистите. Журналисти неведнъж са били нападани вербално и гонени от официални събития на “Възраждане” от лидерите на партията, като припомняме случаите с агресията срещу репортерите Ралица Фичева, Лъчезар Лисицов и журналистката от БНТ и влогърка Цвета Стратиева – Флора.

През юли 2024 г. АЕЖ-България сезира прокуратурата по разкритията, че изпълнителният директор на т.нар. “Историческия парк” и лидер на партия “Величие” Ивелин Михайлов е поръчвал на шеф на охранителна фирма “да се справи” с журналиста Йоан Запрянов. Получихме отказ за образуване на досъдебно производство.

Фактът, че всички тези казуси остават без последствия за политическите лица, упражняващи неправомерен натиск срещу журналисти, създава усещане за безнаказаност не само сред тях, но и сред последователите им, които прибягват до физическа агресия. Ето защо, реакцията на правораздавателните органи по случая с екипа на NOVA е ключов тест за способността им да защитят демократичния ред в страната."

Припомняме, че на 1 септември, по време на посещението на Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот, протестиращи пред завода ритаха, мушкаха с остър предмет и обиждаха екипа на NOVA, а живото включване в Новините – възпрепятствано.