Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева посрещнаха Генералния секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам и съпругата му Нго Фъонг Ли, на официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София.

То Лам, който е на официално посещение в България по покана на държавния глава, отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин. Визитата е по повод 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Виетнам и е част от европейската обиколка на виетнамския лидер.

БТА

Предстои президентът и Генералният секретар да се срещнат „на четири очи“ на „Дондуков“ 2, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на България и Социалистическа република Виетнам. След това Радев и То Лам ще направят съвместни изявления за медиите в Гербовата зала на президентството.

От 14:30 ч. Радев и То Лам ще открият бизнес форум, посветен на възможностите за сътрудничество между България и Виетнам. Събитието се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в партньорство с Агенцията за чуждестранни инвестиции на Виетнам (FIA).

В рамките на официалното посещение са предвидени срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт, допълват от президентството. То Лам ще изнесе публична лекция в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предвижда се да посети и предприятие, специализирано в производството на оборудване в областта на отбраната.