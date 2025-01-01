Почина заместник-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов, едно от големите имена в българския плувен спорт.

На 65-годишна възраст внезапно ни напусна доц. Стоян Андонов. Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване, съобщават от федерацията по плуване.

Стоян Андонов беше дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по плувни спортове. В продължение на четири десетилетия беше един от водещите преподаватели в катедра "Водни спортове" на Национална спортна академия "Васил Левски". Състезател и треньор по плуване и водно спасяване. Световен и европейски шампион по водноспасителен многобой. До последно той изпълняваше отговорно и всеотдайно функциите си на заместник-министър на младежта и спорта.

Стоян Андонов бе доцент в катедра „Водни спортове" в НСА „Васил Левски". От 1993 до 2006 г е директор на дирекция „Водноспасителна служба" в Български Червен кръст. Заместник-министър на младежта и спорта при трима министри – Красен Кралев, Георги Глешков и Иван Пешев.

Майстор на спорта по плуване и световен шампион по водно-спасителен многобой. В периода 1983-1985 г. е треньор по плуване в ДФС „Левски Спартак", а като наставник на мъжкия национален отбор по водно спасяване в периода 1987-1991 е европейски шампион (1988 г.).

Започнал спортния си път като състезател по плуване в „Левски-Спартак", където тренира под опеката на легендарния Стефан Попов – Замората. След това се насочва към сферата на водното спасяване, в което постига забележителни успехи като състезател и треньор - световен шампион по водноспасителен многобой индивидуално и отборно (1981 г.) и световен вицешампион по водноспасителен многобой – отборно (1983 г.).

БГНЕС

Между 1993 и 2006 г. оглавява дирекция „Водноспасителна служба“ към Българския Червен кръст, а в периода 1983–1985 г. е треньор по плуване в ДФС „Левски Спартак“. Като старши треньор на мъжкия национален отбор по водно спасяване (1987–1991) извежда България до европейска титла през 1988 г.



От 2018 до 2021 г. доц. Андонов е заместник-министър на младежта и спорта, а през април 2024 г. е назначен повторно на същата позиция. Неговите научни интереси и публикации са свързани с развитието на плуването и водното спасяване – области, в които той бе не само признат експерт, но и вдъхновител за поколения спортисти, треньори и преподаватели.

В различни периоди е председател на Националната комисия по водно спасяване, член на НС на БЧК, член на УС на Българска федерация плувни спортове, председател на клуб „Водни спортове" – НСА и член на комисията по обучение към Международната федерация по водно спасяване – Европа.

Поклонението пред доц. Стоян Андонов ще се състои на 7 ноември от 13:00 часа в столичния храм „Света София“, съобщиха от спортното министерство.