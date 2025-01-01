„Румен да излиза и да си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с всички пари, които са грабили от българите последните 5 години, искам го на терена, ще бъда против да не си направи партия“ – така лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски коментира в кулоарите на парламента предложението на лидера на СДС Румен Христов за държавния глава.

По-рано пред БНТ Христов заяви, че ще предложи забрана президентът да се занимава с политика година и половина или две след края на мандата. "В демократичните държави комисари и министри имат подобни ограничения. Това не е някаква репресия, а възможност президентът да се фокусира върху своите правомощия,“ обясни той и отхвърли хипотезата, че предложението цели да ограничи Румен Радев за евентуална политическа кариера. „Президентът има право да се занимава с политика, но не и да използва институцията за бъдещ политически проект“, каза още Румен Христов.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски коментира и други актуални теми.

Дали Борислав Сарафов законно е изпълняващ функциите главен прокурор го решава Висшият съдебен съвет и Прокурорската колегия, а не парламентът, коментира още Пеевски.

„Това го решава ВСС и Прокурорската колегия, не го решаваме ние тук“, уточни той.

По отношение на „Магазини за хората“ лидерът на „ДПС – Ново начало“ каза, че „всички неща от парламента са направени“ и той очаква действия от министъра на земеделието и храните Георги Тахов.

Относно статията в „Уолстрийт джърнъл“, в която се твърди, че Бойко Борисов е разговарял с Доналд Тръмп младши, като е засегнат и въпроса за санкциите по „Магнитски“, Пеевски каза, че това е поръчкова статия.