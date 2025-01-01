Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски с коментар пред журналисти по актуални теми.

"Къде са ПП-ДБ да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува с РСМ срещу България. Тези хора са предатели", каза той и уточни, че визира Надежда Йорданова.

"Радев прекали, това не е игра, това е държава. Той си играе като един политик, надявам се да спре да използва президентството повече и офисите и колите и всичко за своята партия", каза още той.

По думите му в президентството се прави партия, пишат се устави. "Той няма право да използва сградата, за да прави партия, Румене, излез", призова Пеевски.