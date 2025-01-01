Парламентът отхвърли на първо четене четири законопроекта за промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Предложенията за поправки са направени от депутати от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).

С промените, внесени от Явор Божанков, се предлагаше да се "ограничи отрицателното въздействие на фалшиво позитивните резултати от полевите тестове за употреба на наркотични вещества", тъй като последиците от тях засягат пряко правата на гражданите, пише в доклада на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси. Законопроектът на Божанков подкрепи един депутат от ГЕРБ-СДС, 31 - от ПП-ДБ, 17- от "Има такъв народ" (ИТН) и двама - от "Алианс за права и свободи" (АПС).

Законопроектите, внесени от Божидар Божанов и Надежда Йорданова, се отнасят до изменения в режима на следствената тайна, за да „не бъде използвана за нарушаване на презумпцията на невиновност“, предлагаше се публичност на някои постановления на прокуратурата и на докладите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Сметната палата след изтичане на шестмесечен срок. И трите законопроекта са под шапката на това да се ограничат злоупотребите в досъдебната фаза. Злоупотребите на прокуратурата и разследващите органи, каквито несъмнено се случват постоянно, каза Божанов при представянето на предложенията за промени.

Законопроектите бяха подкрепени от депутати от ПП-ДБ, "Възраждане", АПС и „Морал, единство чест“.