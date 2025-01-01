Ще се почиства и боядисва тръбата за София на тунел „Мало Бучино“ на АМ „Струма“. За изпълнение на дейностите от 22 ч. днес до 6 ч. на 4 септември ще бъде ограничено движението в тръбата за София, като трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Перник.

За да не се затруднява трафикът, дейностите ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко. Периодичното почистване на съоръженията е важно за безопасността на движение и по-добрата видимост на шофьорите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.