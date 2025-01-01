Днес облачността ще бъде по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, интензивни и значителни по количество в районите около Централна Стара планина и Родопите. Ще има и гръмотевици. В Източна България ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са от 23°-25° в Североизточна България до 31° в крайните югозападни райони, в София - около 25°.



По Северното Черноморие ще бъде предимно облачно с валежи. Над южното крайбрежие ще има променлива облачност и на места, главно около и след обяд ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, повече по количество в Централния Балкан и Родопите. Главно там ще има и гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северозападен вятър, по високите части на Рила и Пирин умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.

През почивните дни максималните температури в страната ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Вятърът ще е предимно умерен от изток-североизток. Облачността ще е променлива, а в събота, в западната половина от страната, по-често ще е значителна и главно в планините ще превали дъжд. Това се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас от 13 до 18 септември на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), изготвена от дежурния синоптик Анастасия Стойчева от отдела "Прогнози на времето".

НИМХ

Дъжд и захлаждане за първия учебен ден

В неделя, 14 септември, ще има повече слънчеви часове, но по-късно през деня към страната ще приближи студен атмосферен фронт, който ще премине през нощта срещу понеделник и в понеделник, 15 септември. Облачността ще се увеличи, главно в Западна България ще има и валежи, с гръмотевична дейност в югозападните райони. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад, температурите в понеделник ще се понижат още и ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса.

Във вторник, 16 септември, ще преобладава слънчево време, без валежи. Дневните температури слабо ще се повишат, а минималните ще са между 11 и 16 градуса.

В сряда, 17 септември, и в четвъртък, 18 септември, отново ще се повиши вероятността за преминаване на атмосферно смущение. Ще има и превалявания, предимно в планинските райони в западната половина от страната. Преобладаващите максимални температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.