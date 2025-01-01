Двамата съквартиранти ще напуснат Big Brother 2025. Кои ще са те ще разберем тази вечер в лайв излъчването от 21:00 ч. по NOVA. Какво се крие зад това - зрителите ще разберат още в началото на епизода.

За оставане в надпреварата за 100 000 лева се борят четирима съквартиранти - Лена, Цецо, Валентин и Мина. Зрителите могат да подкрепят любимеца си в приложението на NOVA PLAY. Четиримата се озоваха в тайната стая след седмичната мисия “Апокалипсис”.

Кои ще са съквартирантите, които ще напуснат тази вечер?

