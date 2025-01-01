Министерството на правосъдието официално въвежда от днес в експлоатация Регистъра на арбитражите и влиза в сила наредбата, която регламентира дейността му, съобщиха от ведомството. Това са последните промени, с които реформата на арбитражното производство, започната преди няколко месеца, вече е напълно завършена от правна и техническа гледна точка.

С промените в Закона за арбитражите за пръв път в България се въвежда регистър на арбитражите. В изключително кратки срокове беше изграден модерен регистър, който позволява вписването на всички арбитражни институции със седалище в Република България, както и на всички арбитражни производства, чието място на арбитраж е на територията на страната. Това включва и ad hoc арбитражи, както и производства, водени пред чуждестранни институции, когато арбитражът е уреден в България, допълниха от министерството.

Регистърът е публичен по отношение на основните данни за арбитражните институции, както и имената, и професиите на вписаните арбитри. Останалата информация – като страни по конкретни дела, детайли по производства, подадени документи и др. – е поверителна и достъпна единствено за компетентните съдилища и упълномощените служители от Министерството на правосъдието.

Новата система дава възможност на гражданите и юридическите лица лесно да проверят легитимността на арбитражните институции, статута на арбитъра и неговата професионална квалификация.



Министерството на правосъдието напомня, че измененията в закона са предизвикани от десетки случаи на скандални арбитражни решения, постановени от практически неконтролируеми арбитри и арбитражи.

Миналата седмица министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи, че правителството е одобрило промени в Правилника за вписванията, насочени към ограничаване на имотните измами и злоупотребите с чувствителни данни. Той припомни, че мярката е част от по-широк пакет реформи срещу имотните измами, включващ новия закон за арбитражите и предстоящи промени в гражданското и наказателното право. Според него предприетите стъпки трябва да превърнат усилията на институциите в трайна държавна политика.